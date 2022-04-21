Красногорск, , 14:48 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье растёт. Об этом свидетельствует опубликованная 21 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 328 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 47 случаев больше аналогичного показателя 20 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 281 человека, а днём ранее — у 149 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 8 875 новых случая заражения коронавирусом.

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