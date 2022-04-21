Брюссель, , 14:58 — REGNUM Евросоюз всеми силами старается помочь Украине сохранить суверенитет и восстановить территориальную целостность. Задачи участвовать в военных действиях у ЕС нет, заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

Флаги ЕС и Украины Andrew Bossi

Он прокомментировал слова главы Евросовета Шарля Мишеля, который после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал сделать всё, «чтобы Украина победила». По словам Мамера, ЕС занимает очень ясную позицию с самого начала конфликта на Украине.

«Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы помочь этому государству сохранить свой суверенитет, восстановить свою территориальную целостность», — сказал Мамер.

Он подчеркнул, что ЕС не ведёт «войну с кем-либо», а действует лишь в интересах защиты ключевого принципа европейской и международной архитектуры безопасности.

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