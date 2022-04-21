Ярославль, 21 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев не считает себя виновным в получении взяток, и просит суд освободить его из СИЗО. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский областной суд Ринат Бадаев

Бывшего заместителя мэра Ярославля по градостроительству обвиняют в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере. В первом случае речь идет о его намерении получить 12 миллионов рублей, во втором – 6 миллионов. Бадаев был задержан сотрудниками ФСБ в январе 2020 года. Судебный процесс над экс-чиновником идет с августа 2021 года. 21 апреля подсудимый выступил с последним словом, он не считает обвинение во взятках доказанным.

«Доказательства обвинения и показания свидетелей противоречат описанным в обвинении событиям. В первую очередь это возникновение умысла, договоренность с Лазаревой, по суммам заключенных договоров, по актам выполненных работ. Нарушения я перечислять не буду, так как она ранее были сказаны. На стадии следствия я не имел возможности ознакомиться с материалами уголовного дела – ни с материалами оперативно-розыскных действий, ни с показаниями свидетелей. Я изначально дал в своих показаниях следователю те фактические обстоятельства, которые были на тот период. Парадокс заключается в том, что, когда мы ознакомились с оперативно-розыскными материалами и показаниями свидетелей, все мои показания подтвердились. Моя позиция основывалась не на голословном «Я не виноват, я не такой», а на фактических обстоятельствах 2019 года», — сказал в ходе выступления Ринат Бадаев.

Экс-зам говорит, что свидетели на суде не подтвердили его умысел, а также отмечает коллегиально принимаемые в мэрии решения.

«На суде ни один свидетель не сказал, что я каким-либо образом лоббирую интересы Лазаревой (по версии следствия передавала взятки – ИА REGNUM), интересы компании «Ремис». Что касается Ламдана (взяткодатель по второму эпизоду – ИА REGNUM) и данной организации, то свидетель Кук (директор «Агентства по строительству» мэрии Ярославля –ИА REGNUM), также как и я, озвучил, что предложение исходило от них. И решение было принято коллегиально по данной организации. Мои показания в суде были логичны и последовательны. В материалах уголовного дела есть существенные противоречия, вплоть до неустранимых. Оценку им давать уважаемому суду», — заявил Ринат Бадаев.

Отдельно подсудимый остановился на своей работе в Ярославле. Он считает, что много сделал для города.

«За год с небольшим, когда я работал, многое было сделано в Ярославле, начиная от изменения правил землепользования и застройки. Касаемо центра города, были внесены существенные изменения. Ограничили строительство, этажность и так далее. И заканчивая социальными объектами – строительство детских садов, яслей, школы. 25 лет в городе Ярославле не строилось школы. На Чернопрудной начали строить, наверно, уже закончили. Программа «Безопасные качественные дороги» в 2018 году, когда я приступил к работе, в 2019 году реализовывалось 9 автомобильных дорог, в 2019 году мы запроектировали 18. Не знаю по поводу реализации в 2020м», — отметил бывший заместитель мэра Ярославля.

Гособвинитель предлагает приговорить Бадаева к 11 годам лишения свободы и штрафу в 26 миллионов рублей. В своем последнем слове такое наказание обвиняемый счел чрезмерным. Также он просил учесть свою многодетность и помощь родителям, а также смерть матери, которая случилась, когда он уже был в СИЗО.

«Я не какой-то там чиновник, я обычный гражданин РФ. Как Иванов, Петров или Сидоров. Правосудие – это не только наказание, но и попытка спасти от несправедливого обвинения. Я надеюсь, что суд даст справедливую оценку всем доказательствам, которые были предоставлены со стороны защиты. И вынесет справедливое решение. Я прошу не лишать меня свободы и принять более мягкую меру наказания. Также хотелось бы извиниться перед уважаемым судом за возможное некорректное поведение, некорректные слова. Не только перед участниками, но и перед обществом», — завершил выступление Бадаев.

Суд удалился в совещательную комнату, приговор экс-заместителю мэра Ярославля будет вынесен 18 мая.