Красное-на-Волге, Костромская область, 21 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Главу укрупнённого сельского поселения в Красносельском районе Костромской области будут выбирать прямым голосованием. Закон об этом на заседании 21 апреля приняли депутаты Костромской областной думы.

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Напомним, ранее в заксобрание была направлена инициатива об укрупнении Прискоковского поселения Красносельского района путём присоединения к нему Захаровского сельского поселения на 300 человек. Избирать главу вновь образованного поселения предлагалось из числа кандидатов, одобренных конкурсной комиссией.

Затем в закон были внесены поправки. В частности, собрание депутатов Красносельского района выступила против отмены прямых выборов главы. Дополнение было поддержано депутатами.

В результате объединения численность нового поселения составит 1740 человек. Экономия бюджета за счёт ликвидации затрат на содержание местной администрации и других расходов составит около 3,8 млн рублей. По словам главы района Светланы Ковальской преобразование не приведёт к ухудшению качества и доступности медицинской помощи селян. Также на территории бывшего поселения планируют оставить специалиста, который продолжит оказывать помощь населению.