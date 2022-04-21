Москва, , 14:47 — REGNUM Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и певица Ольга Бузова встретились на пресс-конференции телеканала «Матч-ТВ». Об этом 21 апреля пишет Super.

Ольга Бузова Скриншот видео в YouTube

Губерниев решил вновь извиниться перед Бузовой после их ссоры, произошедшей во время одного из прямых эфиров телеканала. Комментатор преподнёс певице в качестве подарка серию книг о приключениях Карлсона, а также коробку конфет с коньяком.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Бузова расплакалась в эфире «Матч-ТВ» после вопроса Губерниева о том, продолжает ли она пить коньяк по утрам. Позже комментатор извинился и объяснил, что лишь процитировал слова из книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон».

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