Архангельск, , 14:46 — REGNUM Роль Архангельской области в выстраивании транспортно-логистических направлений в Арктической зоне становится всё более ярко выраженной и эффективной с практической точки зрения, заявил на форуме «Порты Арктики» губернатор региона Александр Цыбульский.

Александр Цыбульский Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

«У нас универсальный морской порт. Через него осуществляются и северный завоз, и экспортные перевозки, и перевалка грузов в интересах Министерства обороны и Минприроды России в Арктической зоне. В 2021 году морской порт Архангельск обработал больше пяти миллионов тонн грузов, из них четверть отправлена на экспорт. Рост объема перевалки составил около девяти процентов к уровню предыдущего года», — сказал губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыбульский заявлял, что архангельский порт получит полноценный выход к Севморпути только объединившись с НАО.