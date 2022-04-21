Нью-Дели, , 14:43 — REGNUM Ситуацию на Украине обсудил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар с американскими сенаторами на встрече в Нью-Дели. Об этом 21 апреля глава индийского МИД написал в Twitter.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Принимал делегацию конгресса США во главе с сенатором США Кирстен Гиллибранд», — написал Джайшанкар.

По его словам, что состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на Украине, а также в Афганистане, Южной Азии. Также стороны обсудили двустороннее сотрудничество.

Встреча прошла через неделю после визита глав МИД и минобороны Индии в США, где они участвовали во встрече в формате «2+2».

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