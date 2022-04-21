* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 21 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Силы безопасности Ирака в координации с правительственным ополчением провели серию антитеррористических операций по всей территории страны. Об этом 21 апреля сообщает Al-Sumariya со ссылкой на минобороны Ирака.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

По данным журналистов, силовики ликвидировали тайные укрытия группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Нейнава и Анбар.

Отмечается, что в провинции Салахуддин была ликвидирована ячейка террористов.

«В районе города Туз-Хурмату силы безопасности вступили в бой с террористами в долине между деревнями Абуд и Бир-Ахмед. Часть боевиков была уничтожена, а остальные покинули район», — говорится в заявлении военного ведомства.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.