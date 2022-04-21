Молдавия, , 14:40 — REGNUM Действующая власть Молдавии загоняет республику в рекордные долги. Об этом 21 апреля заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Он раскритиковал изменения госбюджета на 2022 год, принятые парламентом республики. Экс-президент отметил, что поправки предполагают увеличение дефицита бюджета до 19,4 млрд леев (более $1 млрд), что будет самым большим дефицитом в истории страны.

«Весь проект внесения поправок в бюджет построен на одном: берём как можно больше, чтобы прикрыть деньгами некомпетентность власти», — написал Додон.

Он добавил, что начавшее работать в августе 2021 года правительство Молдавии за несколько месяцев увеличило внешний долг государства в 1,5 раза. Предполагается к концу года увеличить его до 102 млрд леев (более $5,5 млрд).

«Выход только один — досрочные парламентские и президентские выборы!», — заявил бывший глава республики.

Стоит отметить, что депутаты парламент Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» объяснили увеличение расходной части госбюджета сложной обстановкой.

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