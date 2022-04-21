Джакарта, , 14:39 — REGNUM Правительство Индонезии сообщило о 585 новых случаях заражения коронавирусом, пишет Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 21 апреля в Индонезии выявлено 6 042 595 случаев заражения коронавирусом.

В Индонезии наблюдается рост числа выздоровевших. За сутки побороть коронавирус смогли 14 416 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели более пяти миллионов человек.

В период с 20 по 21 апреля 2022 года зарегистрирован 41 случай летального исхода. Всего от COVID-19 в Индонезии умерли 156 015 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди посетила Лондон, где встретилась с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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