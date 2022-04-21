Белгород, , 15:01 — REGNUM Медалями «За заслуги перед Землёй Белгородской» второй степени наградят спасателей, принимавших участие в тушении пожара на нефтебазе в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе облдумы.

Пожар на нефтебазе в Белгороде Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

С инициативой к депутатам обратился губернатор Вячеслав Гладков. Парламентарии на заседании согласовали список кандидатур для награждения. Из девяти человек, представленных к награде, шестеро служат в Главном управлении МЧС по Белгородской области – Евгений Ждамиров, Евгений Инынин, Павел Каменев, Михаил Погореленко, Антон Трибуналов и Сергей Герасимов.

Всего в ликвидации возгорания участвовали 194 человека и 59 единиц спецтехники, включая пожарный поезд и вертолёт.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтебазе произошёл 1 апреля после авиаудара украинских вертолётов. Загорелись восемь резервуаров с топливом, возбуждено уголовное дело.