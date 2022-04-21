Москва, , 14:38 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Илья Кива, ранее лишенный мандата, запросил в России политического убежища, а также российское гражданство. Он написал об этом 21 апреля в своем открытом письме к президенту России Владимиру Путину, которое размещено в телеграм-канале бывшего депутата Рады.

Илья Кива Facebook.com Илья Кива

По словам Кивы, в данный момент народы России и Украины находятся на непростом пути, однако именно он, по мнению экс-депутата, принесет им мир и процветание, тем более что они связаны общей историей «Великих побед и поражений, слезами матерей и семейными узами», а также, по сути, русские и украинцы являются одним народом.

«И я считаю, что Украина должна стать неотъемлемой частью России. Это историческая справедливость! Это истина, к которой мы должны прийти после многочисленных ошибок», — написал он в своем сообщении.

Также экс-депутат Рады указал, что он в течение многих лет борется «за мир и восстановление наших братских отношений», параллельно «ведя активную борьбу с фашизмом на Украине» и добавил, что на Украине на него в связи с этим заведено несколько уголовных дел.

«Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином Российской Федерации. Клянусь верно выполнять возложенные на меня обязательства, укреплять государственную границу и защищать Российскую Федерацию, как свою Родину», — добавил в своем письме Кива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на угрозу Киева атаковать Крымский мост.