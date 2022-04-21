Махачкала, 21 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Дагестане в 2021 году было заключено 206 договоров по программе «Земской доктор». Из них 22 — были заключены незаконно. Сумма ущерба составила 22 млн рублей. Об этом сообщил председатель Счётной палаты Дагестана Билал Джахбаров на сессии Народного собрания, на которой заслушивался отчет о деятельности ведомства в 2021 году.

George Hodan Доктор

«При проверке выявлены 22 случая незаконных выплат на сумму 22 миллиона рублей», — цитирует Джахбарова издание «Черновик».

Ранее сообщалось о возбуждении в Дагестане нескольких уголовных дел по факту мошенничества при получении субсидии в размере 1 млн рублей в отношении педагогов, совершивших подлог при подаче документов на участие в программе «Земский учитель».

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