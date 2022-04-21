Уфа, 21 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Уфа станет участником музыкально-патриотического марафона «ZаРоссию». Об этом сообщается на сайте марафона.

Дарья Драй ИА REGNUM Россия!

Сообщается, что 22 апреля в Уфе на площади у конгресс-холла «Торатау» выступят звезды российской эстрады и рока.

В концерте примут участие рок-группы «Ва-БанкЪ» и «СерьГа».

Отмечается, что эстафету Уфе передаст город Бийск. В этот день в Уфе для студентов пройдут просветительские лекции российского общества «Знание».