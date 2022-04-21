Берлин, , 14:35 — REGNUM Германия ведет интенсивные переговоры с Россией о создании гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Анналена Бербок Министерство иностранных дел Российской Федерации

«В последние недели мы прилагали усилия по разным каналам, от МИД до ведомства канцлера, говорили также с российским руководством постоянно и чётко о том, что гуманитарные коридоры должны быть созданы. Частично они возникли, другие подвергались обстрелам», — сказал она в эфире телеканала Welt.

Она добавила, что Берлин продолжает «работать по всем каналам для диалога» над этим вопросом.