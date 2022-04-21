Оренбург, 21 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Оренбурге профсоюзы организуют в честь 1 Мая митинг. Демонстрации не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Анна Алябьева ИА REGNUM Первомай в Новосибирске

Уведомление о проведении публичного мероприятия направлено в мэрию и уже прошло согласование. Митинг запланирован 1 мая в 11:00 по местному времени (09:00 мск) на набережной Урала возле Музея истории города. Ожидается, что в праздничной митинге примут участие 2 тыс. человек.

Стоит отметить, в Оренбурге третий год подряд не будет проводится первомайская демонстрации. В 2020–2021 годы причиной стала неблагополучная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.