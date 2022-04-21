Лас-Вегас, США, , 14:33 — REGNUM Британская исполнительница Адель уволила творческую команду, которая организовывала её выступление в Лас-Вегасе (США). Об этом 21 апреля пишет Page Six.

Певица Адель Скриншот с YouTube

По данным СМИ, артистка наняла новых сотрудников, надеясь, что с их помощью ей всё же удастся устроить концерт в Лас-Вегасе. Адель планирует выступить с «полностью переработанным шоу».

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года Адель отменила концерт в Лас-Вегасе, так как не успела его подготовить из-за пандемии коронавируса. Пользователи Сети раскритиковали певицу, так как до выступления оставались сутки, и многие поклонники уже приехали в город.

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