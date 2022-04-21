Рига, 21 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Власти Латвии едва ли смогут осуществить свое решение о лишении гражданства за «неправильные убеждения», этому будет препятствовать Конвенция ООН о сокращении безгражданства, потенциальные судебные иски и отсутствие ответа на вопрос, что делать с каждым «человеком без паспорта», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Как сообщалось ранее, парламент Латвии 21 апреля принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих специальную военную операцию России на Украине.

«Поправки, которые парламент Латвии внёс в закон о гражданстве, — это лишь ещё одно подтверждение того, что латышский правящий слой всё более умственно вырождается. Впрочем, реально осуществить это решение нынешние власти Латвии не смогут: есть Конвенция ООН о сокращении безгражданства, это сильная основа для оспаривания действий, противоречащих международному праву, в судах, в том числе Европейском суде по правам человека.

Создав после 1991 года институт «негражданства», Латвия и Эстония и так уже тридцать лет нарушают многие международные договоры. Ну лишат они кого-то гражданства за политические убеждения… Это само по себе, как я уже сказал, скандал и противоправное действие, но встаёт главный вопрос: а куда они этого человека без паспорта денут? Он у них останется? Они его выдворят? Куда выдворят?

Впрочем, если в Латвии, Литве и Эстонии найдутся умные люди, которые поймут, что сейчас самое время занять здесь места бежавших на Запад неумных граждан России, будет хорошо. Им надо будет создать самые благоприятные условия для переезда и обустройства в России», — отметил Михаил Демурин.