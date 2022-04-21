Москва, , 14:32 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он не видел переданный украинской делегации российский проект документа, вызывает вопросы. Об этом 21 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, команды переговорщиков двух стран остаются прежними. Также привлекаются эксперты, необходимые для составления формулировок будущего документа. При этом формулировки Москвы в последней версии были переданы украинской переговорной делегации.

«Хотя мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел. Что тоже вызывает определённые вопросы: почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что российско-украинские переговоры идут почти каждый день в видеоформате. Стороны обсуждают возможные договорённости по урегулированию конфликта.

Читайте также: Россия и Украина продолжают переговоры в ежедневном режиме — МИД РФ