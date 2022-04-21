Москва, 21 апреля 2022, 14:32 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он не видел переданный украинской делегации российский проект документа, вызывает вопросы. Об этом 21 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, команды переговорщиков двух стран остаются прежними. Также привлекаются эксперты, необходимые для составления формулировок будущего документа. При этом формулировки Москвы в последней версии были переданы украинской переговорной делегации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что российско-украинские переговоры идут почти каждый день в видеоформате. Стороны обсуждают возможные договорённости по урегулированию конфликта.
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