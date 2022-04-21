Москва, 21 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он не видел переданный украинской делегации российский проект документа, вызывает вопросы. Об этом 21 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, команды переговорщиков двух стран остаются прежними. Также привлекаются эксперты, необходимые для составления формулировок будущего документа. При этом формулировки Москвы в последней версии были переданы украинской переговорной делегации.

«Хотя мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел. Что тоже вызывает определённые вопросы: почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что российско-украинские переговоры идут почти каждый день в видеоформате. Стороны обсуждают возможные договорённости по урегулированию конфликта.

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