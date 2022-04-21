Москва, 21 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Госдума приняла постановления о назначении трех членов совета директоров Банка России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

В состав совета директоров регулятора вошли Филипп Габуния, Алексей Заботкин и Юрий Исаев.

Отметим, что Габуния в Банке России отвечает за регулирование и надзор на небанковском финансовом рынке, в том числе на рынке микрофинансовых организаций, Заботкин — за денежно-кредитную политику, Исаев отвечает за борьбу с сомнительными финансовыми операциями, с отмыванием капиталов, полученных преступным путем.

В совет директоров Банка России входят 14 рядовых членов, работающих там на постоянной основе, и председатель. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет по представлению председателя, которое согласовывается с президентом.

Госдума также приняла постановление о назначении Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России, это уже ее третий срок на посту. Ее полномочия продлены еще на пять лет.