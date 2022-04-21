Рязань, 21 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Ложные сообщения о минировании с украинских телефонных номеров получала областная клиническая больница им. Н. А. Семашко в Рязани, сообщили 21 апреля в официальном паблике медучреждения.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

В больницу с такими «предупреждения» звонили уже дважды за последние 1,5 месяца. Каждое сообщение отрабатывалось экстренными службами. Несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию, подразделения медучреждения продолжают работать в штатном режиме, создан резерв необходимых лекарственных препаратов и расходных материалов.

Безопасность больницы находится под контролем отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.