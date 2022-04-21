Маранелло, Италия, , 14:30 — REGNUM Команда «Формула-1» «Феррари» подписала новый контракт с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом – младшим. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба команды.

Отмечается, что соглашение итальянской команды с 27-летним пилотом рассчитано до конца 2024 года.

Сайнс выступает за «Феррари» с 2021 года. В текущем сезоне он занимает третье место в личном зачёте — на его счету 33 очка после трёх этапов. По итогам сезона-2021 он занял пятое место, набрав 164 очка.

Всего Сайнс провёл 143 гонки в «Формуле-1». Восемь раз он финишировал на подиуме, лучшим результатом является второе место.

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