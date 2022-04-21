«Феррари» подписала новый контракт с гонщиком Сайнсом
Маранелло, Италия, 21 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Команда «Формула-1» «Феррари» подписала новый контракт с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом – младшим. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба команды.
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Формула-1
Отмечается, что соглашение итальянской команды с 27-летним пилотом рассчитано до конца 2024 года.
Сайнс выступает за «Феррари» с 2021 года. В текущем сезоне он занимает третье место в личном зачёте — на его счету 33 очка после трёх этапов. По итогам сезона-2021 он занял пятое место, набрав 164 очка.
Всего Сайнс провёл 143 гонки в «Формуле-1». Восемь раз он финишировал на подиуме, лучшим результатом является второе место.
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