За пять лет число людей с ожирением в Южной Корее увеличилось в два раза
Сеул, 21 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Южной Коре увеличилось число людей, страдающих ожирением. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института по оценке эффективности медицинского страхования.
Согласно опубликованным данным, по состоянию на 2021 год в Южной Корее зарегистрировано свыше 31 тыс. человек с избыточным весом, что более чем в два раза больше по сравнению с 2017 годом.
Количество мужчин с ожирением увеличилось в 3,4 раза до 9 676 человек, а число женщин — в 1,7 раза до 20 494 человек. Отмечается, что 22,1% лиц, страдающих ожирением, приходится на людей в возрасте 30-40 лет, 21,6% — на лиц в возрасте 40-50 лет, 13,2%, — на лиц в возрасте 50-60 лет.
Между тем число подростков с избыточной массой тела увеличилось в 3,6 раза, до 4457 человек, а среди детей младше 10 лет — в три раза, до 3102 человек.
Эксперты отмечают, что рост показателя связан с изменением диеты и ростом нездоровых привычек во время пандемии.
В ходе исследования также удалось выяснить, что за последние пять лет число людей, страдающих от дефицита питательных веществ, увеличилось с 149 791 до 335 441.
У 73,7% надлюдалась острая нехватка витамина D, а у 10,9% — нехватка витамина A.