Сеул, 21 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Южной Коре увеличилось число людей, страдающих ожирением. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института по оценке эффективности медицинского страхования.

Борьба с ожирением

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 2021 год в Южной Корее зарегистрировано свыше 31 тыс. человек с избыточным весом, что более чем в два раза больше по сравнению с 2017 годом.

Количество мужчин с ожирением увеличилось в 3,4 раза до 9 676 человек, а число женщин — в 1,7 раза до 20 494 человек. Отмечается, что 22,1% лиц, страдающих ожирением, приходится на людей в возрасте 30-40 лет, 21,6% — на лиц в возрасте 40-50 лет, 13,2%, — на лиц в возрасте 50-60 лет.

Между тем число подростков с избыточной массой тела увеличилось в 3,6 раза, до 4457 человек, а среди детей младше 10 лет — в три раза, до 3102 человек.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с изменением диеты и ростом нездоровых привычек во время пандемии.

В ходе исследования также удалось выяснить, что за последние пять лет число людей, страдающих от дефицита питательных веществ, увеличилось с 149 791 до 335 441.

У 73,7% надлюдалась острая нехватка витамина D, а у 10,9% — нехватка витамина A.