Ульяновск, , 14:29 — REGNUM В Ульяновской области на фоне спада выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией растёт количество жертв пандемии. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 21 апреля, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 201 096 случаев заражения коронавирусом, в том числе 19 и 20 апреля официально выявлено соответственно 87 и 86 случаев инфицирования.

Вылечились от ковида 194 376 пациентов, в том числе 20 апреля выздоровели 246 человек. Доля выздоровевших в целом составляет 96,65%.

Что касается госпитализаций, то в ковидные больницы 19 и 20 апреля направили соответственно 29 и 28 пациентов.

Количество летальных исходов продолжает расти. Всего в Ульяновской области умер 4621 ковидный больной, в том числе 20 апреля скончались три пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области всего сделано 2 024 520 лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 20 апреля проведено 2875 тестов.

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