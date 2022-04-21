Кишинёв, , 14:29 — REGNUM Жителям Молдавии, скорее всего, придётся пережить период дефицита электроэнергии. Об этом министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас ситуация кажется сложной. Но с помощью разумной экономии электроэнергии мы сможем легче пережить этот сложный период, пока ситуация не стабилизируется на международном уровне», — написал Спыну.

Глава ведомства призвал жителей не оставлять свет в пустых помещениях и переходить на светодиодные лампы. Он также рекомендовал при покупке электротехники отдавать предпочтение той, которой присвоен класс энергосбережения А+++.

Напомним, ранее Спыну заявил, что поставки газа из России могут прекратиться из-за невыполнения Молдавией обязательства предоставить Газпрому к 1 мая график погашения многолетней задолженности. Без газа Молдавская ГРЭС не может поставлять электроэнергию.

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