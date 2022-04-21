Москва, 21 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Блокирование завода «Азовсталь» в Мариуполе позволит сохранить жизни российских военных и заложников, а также получить важную информацию от неонацистов и западных инструкторов, которые рано или поздно сдадутся в плен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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После решения о прекращении штурма вся ответственность за жизни заложников ложится на режим Зеленского и его западных покровителей, считает Миронов.

«Они так долго призывали Россию остановить военные действия. Пожалуйста! Никто не стреляет, сформированы гуманитарные коридоры — помогите вывести людей! Или хотя бы договоритесь, чтобы в эти подвалы допустили представителей международного «Красного креста» и они осмотрели гражданских», — сказал Миронов.

Он убежден, что большая часть неонацистов рано или поздно неизбежно сдадутся в плен, а вместе с ними — иностранные западные боевики и инструкторы, о присутствии которых есть убедительные данные российской разведки.

«Думаю, они смогут дать много полезной информации о преступлениях неонацистов, которая ляжет в основу процесса в военном трибунале. Многие политики на Западе хотели, чтобы их секреты навсегда были погребены под руинами «Азовстали». Но теперь они окажутся в очень неудобном положении, когда вскроется вся правда», — считает Миронов.

Президент России Владимир Путин приказал заблокировать завод «Азовсталь» в Мариуполе. Глава государства отменил штурм промзоны, отметив необходимость сохранить жизнь российских солдат и офицеров.