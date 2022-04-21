Москва, 21 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь стала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 21 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 616 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 133 случая меньше аналогичного показателя 20 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 749 человек, а днём ранее — у 416 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 8 875 новых случаев заражения коронавирусом.