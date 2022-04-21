Горловка, ДНР, , 14:24 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных украинских формирований. Об этом 21 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

Отмучатся, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики вновь подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка.