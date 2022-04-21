Москва, 21 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Предприниматель Вагит Алекперов покинул пост президента компании «Лукойл» и вышел из совета директоров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 21 апреля на сайте компании.

Kremlin.ru Вагит Алекперов

Отмечается, что Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия президента ПАО. Председателю совета директоров компании направлены соответствующие уведомления.

Указано также, что Алекперов по состоянию на 31 марта владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций «Лукойла», а также был бенефициаром в отношении 5,43% акций без права распоряжения голосами. Таким образом, он не является контролирующим акционером ПАО.

Алекперов покинул Россию и непублично выставил на продажу 89% личного имущества. Он намерен оказывать России и российской спецоперации на Украине финансовую поддержку, а также передать в управление одной из госкорпораций свои профильные энергетические активы, сообщает телеграм-канал Brief.

Предприниматель будет находиться в третьих странах до окончания спецоперации и в постконфликтный период.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания включила Алекперова в новый санкционный список, обнародованный 13 апреля.

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