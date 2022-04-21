Москва, 21 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В финансовой системе США число и масштаб сбоев в американских компаниях, участвующих в мировой экономике будет расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Так как оборот США многократно больше чем у России, то торможение для США экономики в 2-3% равносильно 30-40% российской, если брать в абсолютных цифрах.

Пример: экономика США потеряла на выходе компаний из России и отказ от некоторых поставок и контрактов $1 трлн. и это для США 1/29 ВВП, для России это 1/6.

Именно поэтому можно считать, что экономика США с учетом потерь выхода американских компаний из восточной экономики, изменения логистики транспортных компаний, изменения поставщиков ресурсов, дефрагментация мировой финансовой системы может сильно ослабить доминирующее положение доллара США.

Уже несколько стран пересматривают валюту в торговом обороте. Компания SpaceX Илона Маска из ограничений связанных с Россией может получить совсем другие показатели эффективности используемого капитала и значительные задержки в развертывании спутниковой системы.

Индекс потребительских цен в США за месяце подскочил на 8,5%, а в GB на 7,2%. Высокие цены на энергоресурсы, а в месте с ними рост транспортных расходов сильно скажутся на мобильности американского бизнеса и сокращении рабочих мест», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США принесут большие проблемы самим Соединенным Штатам, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

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