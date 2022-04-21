Казань, , 14:23 — REGNUM За сутки в Татарии вакцинированы от COVID-19 более 700 человек. Об этом 21 апреля сообщает региональный минздрав.

Вакцинация PublicDomainPictures

Всего по состоянию на 21 апреля иммунизацию от коронавируса первым компонентом прошли 2 516 867 человек, в том числе 758 — за сутки. Вторую прививку получили 1 млн 926 тыс. 325 человек. Повторно вакцинирован 292 521 житель.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии всего выявили 142 596 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 470 пациентов, скончались 1958 человек.

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