Мадрид, 21 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Национальная полиция Испании арестовала двух несовершеннолетних после драки, в результате которой пострадали трое молодых людей. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники в Главном управлении полиции Мадрида.

Jose Javier Martin Espartosa Мадрид

Отмечается, что обоим задержанным – по 16 лет.

Согласно полученной информации, в ходе драки один из пострадавших получил три ножевых ранения. Данный инцидент сотрудники полиции расследуют как возможное столкновение между молодежными бандами в мадридском районе Вильяверде.

Двое арестованных имеют испанское и парагвайское гражданство, один из них также пострадал в драке, получив многочисленные ушибы, которые вынудили его обратиться в больницу.