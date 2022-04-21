Москва, , 14:20 — REGNUM Многие из запланированных инвестиций компании «Яндекс» в России и других странах сокращены или приостановлены на фоне антироссийских санкций. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

В «Яндексе» отметили, что финансовое положение и деятельность компании могут существенно пострадать из-за продолжительного экономического спада в России, вызванного санкциями, а также из-за снижения курса рубля или негативных потребительских настроений.

«Мы сократили или приостановили многие из наших запланированных инвестиций в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом», — указано в заявлении.

Кроме того, в компании предупредили об отзыве своего предыдущего прогноза на 2022 год. Полагаться на него больше не следует, прогнозные комментарии на данном этапе отсутствуют.

Прежде в компании ожидали, что выручка за текущий год составит 490-500 млрд рублей. Теперь из-за санкций может пострадать бизнес электронной коммерции компании. Потребители, вероятно, сократят расходы, количество и ассортимент товаров сократится.

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