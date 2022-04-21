Лос-Анджелес, США, 21 апреля 2022, 14:19 — REGNUM Австралийский поп-рэп-исполнитель The Kid LAROI (Чарльтон Ховард) объявил дату выхода своего предстоящего сингла Thousand Miles. Об этом сообщил портал Music News 20 апреля.

Джастин Бибер
Джастин Бибер
Скриншот YouTube

Австралийский рэпер опубликовал в социальных сетях шестисекундное видео, на котором он изображен сидящим в белом костюме на скамейке в парке. Экран становится черным и показывает дату релиза — 22 апреля.

Thousand Miles станет первым релизом после выхода хита Stay с Джастином Бибером. По данным Billboard, песня провела семь недель на первом месте в чарте Hot 100 летом и осенью 2021 года.

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