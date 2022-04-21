Лос-Анджелес, США, , 14:19 — REGNUM Австралийский поп-рэп-исполнитель The Kid LAROI (Чарльтон Ховард) объявил дату выхода своего предстоящего сингла Thousand Miles. Об этом сообщил портал Music News 20 апреля.

Джастин Бибер Скриншот YouTube

Австралийский рэпер опубликовал в социальных сетях шестисекундное видео, на котором он изображен сидящим в белом костюме на скамейке в парке. Экран становится черным и показывает дату релиза — 22 апреля.

Thousand Miles станет первым релизом после выхода хита Stay с Джастином Бибером. По данным Billboard, песня провела семь недель на первом месте в чарте Hot 100 летом и осенью 2021 года.

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