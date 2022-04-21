Москва, , 14:19 — REGNUM Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди 22 апреле прибудет в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министры сверят оценки имеющихся рисков регионально-глобальной безопасности, обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины», — сказала Захарова.

Она также сообщила, что Тлеуберди и Лавров по случаю приближения 30-летней годовщины установления дипломатических отношений государств подпишут план торжественных мероприятий.

Напомним, Россия и Казахстан установили дипломатические отношения 22 октября 1992 года.