Чернигов, Украина, 21 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Участники территориальной обороны Чернигова снесли памятник героине СССР Зое Космодемьянской. Видео с актом вандализма опубликовано 21 апреля в социальных сетях.

Зоя Космодемьянская. Довоенная фотография

Монумент Космодемьянской располагался в школе №10 в Чернигове. На записи члены теробороны обвязали памятник тросом и с помощью ручной тяги повалили на землю с постамента. При падении скульптура разбилась.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Берлина рассказала о 16 случаях осквернения советских мемориалов.