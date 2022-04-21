Москва, , 14:21 — REGNUM Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков попал в карцер СИЗО «Лефортово». Его наказали на трое суток за нарушение правил распорядка, сообщила представитель Генпрокуратуры Гульчехра Ибрагимова в ходе слушания дела в Мосгорсуде.

Арашуков Рауф Kchr.ru

«Во время обыска, проведённого в его камере, силовики нашли два флеш-накопителя с художественными фильмами, четыре флакона с духами, скотч двухсторонний и шариковую ручку со стрежнем и металлическими элементами», — приводит слова обвинителя портал «Кавказ Пост».

Как ранее сообщалось, Арашукову, обвиняемому в участии в преступном сообществе, которое занималось хищением газа у ПАО «Газпром» на территории Северного Кавказа, а также в причастности к убийствам двух политических деятелей в Карачаево-Черкесии, и ранее объявлялись выговоры за нарушение распорядка. Под арестом Арашуков находится с 2019 года. В настоящее время его дело для рассмотрения направлено в Мосгорсуд. Оно будет рассматриваться с участием присяжных.

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