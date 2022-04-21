Москва, , 14:17 — REGNUM В связи с немалыми расходами аграриев правительство расширяет их поддержку. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

«Правительство расширяет поддержку аграриев, что особенно важно для успешного проведения посевной кампании. Сейчас весенние полевые работы идут почти в половине российских регионов, и сельхозпроизводители несут немалые расходы. Особенно те из них, которые занимаются зерновыми», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство в целях оказания помощи аграриям предусмотрело в федеральном бюджете 10 млрд рублей на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур: «Принятое решение совершенствует правила получения такой государственной поддержки. Она теперь станет доступна аграриям еще до начала посевной кампании, как авансовый платеж, что даст им дополнительные ресурсы на приобретение всего необходимого».