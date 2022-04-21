Париж, , 14:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон желает отпраздновать победу на выборах в обширных парижских садах у подножия Эйфелевой башни, сообщает Le Figaro.

Брижит и Эмманюэль Макрон Kremlin.ru

Если Эммануэля Макрона переизберут по итогам второго тура президентских выборов, глава государства будет отмечать свою победу на Марсовом поле, у подножия Эйфелевой башни. Однако будет рассматриваться и второй вариант — в Доме инвалидов.

Напомним, что в 2017 году предвыборный штаб Эммануэля Макрона насчитывал около 40 000 сторонников. Все они пришли, чтобы отпраздновать избрание самого молодого президента в истории Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Médiamétrie, теледебаты между кандидатами на пост президента Франции посмотрели 15,6 млн зрителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Теледебаты во Франции посмотрели 15,6 млн зрителей — Le Figaro