Макрон собирается отпраздновать на Марсовом поле победу на выборах
Париж, 21 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон желает отпраздновать победу на выборах в обширных парижских садах у подножия Эйфелевой башни, сообщает Le Figaro.
Если Эммануэля Макрона переизберут по итогам второго тура президентских выборов, глава государства будет отмечать свою победу на Марсовом поле, у подножия Эйфелевой башни. Однако будет рассматриваться и второй вариант — в Доме инвалидов.
Напомним, что в 2017 году предвыборный штаб Эммануэля Макрона насчитывал около 40 000 сторонников. Все они пришли, чтобы отпраздновать избрание самого молодого президента в истории Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Médiamétrie, теледебаты между кандидатами на пост президента Франции посмотрели 15,6 млн зрителей.