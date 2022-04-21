21 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:13 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили тайваньскую телекомпанию, которая якобы по ошибке использовала государственный флаг Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, 21 апреля тайваньская сеть кабельного телевидения принесла извинения за использование изображения отредактированного государственного флага Южной Кореи в телепередаче.

Известно, что телекомпания TVBS из Тайбэя опубликовала на своем официальном сайте извинения на китайском и корейском языках за то, что недавно показала предполагаемое изображение вируса COVID-19, наложенное на национальный флаг Южной Кореи.

«Мы хотим принести искренние извинения южнокорейскому народу за неправильное обращение с флагом», — говорится в сообщении.

Сообщается, что телеканал удалил изображение и провел внутреннюю проверку.

Отмечается, что отредактированное изображение с флагом Южной Кореи было показано в программе Focus Global News. Извинения были принесены после того, как несколько южнокорейских СМИ указали на редактуру южнокорейского флага.

«Это не розыгрыш, организованный школьниками, а пранк телекомпании, олицетворяющей другую страну», — отмечает frm0***.

«Тайвань придерживается прояпонской позиции и считает Южную Корею врагом!» — пишет baby***.

«Я надеялся, что Тайвань сможет мирно сосуществовать с Китаем. Но их поступки ничем не отличаются от Китая. Считаю, что это не ошибка и они сделали это намеренно», — предполагает voic***.

«Думаю, нам следует подать международный иск о возмещении ущерба», — считает mona***.

«У них двойные стандарты! С одной стороны, они высмеивают Южную Корею, выступают в поддержку Японии, однако, с другой стороны, в случае чрезвычайной ситуации они обращаются за помощью именно к нам», — подчеркнул free***.

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«Тайвань есть не что иное, как Китай снаружи и Япония внутри», — отмечает leeb***.

«Я зол и разочарован в связи с тем, что Тайвань сделал что-то неподобающее с флагом другой страны», — пишет ksh0***.

«Тайваньцы ненавидят корейцев, но и нам не за что их любить», —сообщает kwon***.

«Давайте теперь проявим безразличие к тайваньской проблеме!» — предлагает pmy9***.

«Если Китай нападёт на Тайвань, нам не стоит помогать им», — рекомендует srud***.

«Там живут одни глупцы, не знающие о том, что с флагом другой страны играть нельзя», — утверждает rmaq***.

«Необходимо ввести запрет на въезд в страну из Тайваня», — предлагает qhfl***.

«Я никогда не забуду того, что вы сделали», — пишет obsc***.

«Может, пора сделать из Тайваня вторую Украину?» — интересуется mizm***.