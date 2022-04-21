София, 21 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Сотни человек собрались 21 апреля у здания мэрии столицы Болгарии с требованием к чиновникам отказаться от плана переименования городских улиц. Об этом 21 апреля сообщает БНР.

Nathan Keirn Протест

Согласно официальной информации, демонстранты выражают недовольство идеей водружения флага Украины на здание городской администрации, а также присвоения имени российского политика Бориса Немцова центральному столичному бульвару. Кроме того, активисты выступили против появления аллеи «Героев Украины» в центре Софии.

Напомним, 17 апреля по распоряжению мэра Софии Йорданки Фандаковой на стенном флагштоке корпуса административного здания болгарской столицы появился украинский биколор. Ранее депутаты городского совета прияли решение об изменении софийских топонимов.