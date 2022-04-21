Москва, , 14:15 — REGNUM Финансовый коллапс в России возможен только из-за неграмотных действий денежных властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партии роста»).

Оксана Дмитриева O. Dmitrieva

«Финансовый коллапс нас не ожидает, если его, конечно, не создадут искусственно за счет неграмотных действий денежных властей, — сказала Дмитриева. — При таких ценах на углеводороды и ограничениях на импорт мы обречены иметь положительное сальдо торгового и платежного баланса. Поэтому угрозы финансового коллапса нет, деньги есть и будут. Другой вопрос, а выгодны ли нам значительные объемы положительного сальдо платежного и торгового баланса? Что мы хотим получить за свою продукцию – бумажки в виде иностранной валюты или товары и услуги, которые нам необходимы? Сейчас самое главное – это реальная экономика, и финансовые стратегии не должны мешать структурной трансформации реальной экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева предостерегла правительства РФ от радости по поводу похвал со стороны МВФ.

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