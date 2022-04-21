Москва, 21 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Финансовый коллапс в России возможен только из-за неграмотных действий денежных властей. Об этом корреспондентуИА REGNUM 21 апреля заявила депутат ГосдумыОксана Дмитриева («Партия роста»).

O. Dmitrieva Оксана Дмитриева

«Финансовый коллапс нас не ожидает, если его, конечно, не создадут искусственно за счет неграмотных действий денежных властей, — сказала Дмитриева. — При таких ценах на углеводороды и ограничениях на импорт мы обречены иметь положительное сальдо торгового и платежного баланса. Поэтому угрозы финансового коллапса нет, деньги есть и будут. Другой вопрос, а выгодны ли нам значительные объемы положительного сальдо платежного и торгового баланса? Что мы хотим получить за свою продукцию — бумажки в виде иностранной валюты или товары и услуги, которые нам необходимы? Сейчас самое главное — это реальная экономика, и финансовые стратегии не должны мешать структурной трансформации реальной экономики».

Напомним, как сообщалоИА REGNUM, ранее Дмитриева предостерегла правительство РФ от радости по поводу похвал со стороны МВФ.