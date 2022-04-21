Донецк, , 14:14 — REGNUM Киевские боевики вновь подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 21 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточнятся, что обстрел Петровского района Донецка со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 13:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своём судебном процессе похвастался тем, что украинское националистическое вооружённое формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создавалось при помощи грузинских инструкторов.