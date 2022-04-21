Москва, 21 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Когда действия российского правительства хвалит главный экономист МВФ, это вызывает большие подозрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партии роста»). Так она прокомментировала высказывание главного экономиста МВФ Пьера-Оливье Гуринша о том, что власти РФ смогли сдержать финансовый коллапс.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Когда нас за что-то хвалит главный экономист МВФ, это уже вызывает большие подозрения. Был у них Алексей Кудрин когда-то лучшим министром финансов. Хвалили Чубайса и https://regnum.ru/news/economy/3571309.html. Что касается финансового коллапса, то он заключается в том, что, слушая рецепты МВФ и следуя им, мы дошли до того, что у России изъяли половину золотовалютных резервов, — сказала Дмитриева. — Сейчас Россию пугают дефолтом и в этих условиях выманивают еще 20 млрд долларов на погашение внешнего частного долга. Целесообразность этих выплат сейчас вызывает сомнение, и не за это ли нам вышло поощрение от руководства МВФ?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Банку России удалось удержать финансовый рынок РФ от обвала.