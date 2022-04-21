Бухарест, 21 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Правительство Румынии приняло постановление о выделении одноразовой материальной помощи малоимущим студентам высших учебных заведений страны. Об этом 21 апреля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

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Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней соответствующие средства в размере 500 леев ($110) получат 246 000 человек. Для этого из государственного бюджета Румынии выделено 123 млн леев ($27 млн).

По словам временного министра европейских инвестиций и проектов Румынии Марчела Болоша, в обозримом будущем подобная программа будет распространяться на школьников из малоимущих семей.

«Для этого мы уже ведем переговоры с представителями фондов ЕС», — резюмировал он.