Австралийская психоделик-рок-группа King Gizzard and the Lizard Wizard представили Kepler-22b, еще один новый сингл из будущего альбома Omnium Gatherum в преддверии его выхода в эту пятницу, 22 апреля. Сингл стал доступен на стриминговых сервисах 21 апреля.

В новой песне использованы фрагменты песни Барни МакАлла Yemaya One, трека с альбома австралийского джазового пианиста и композитора 2005 года Mother of Dreams and Secrets.

«На самом деле я нашел пластинку Барни в магазине в Нью-Йорке», — прокомментировал в своем заявлении Кук Крейг из группы. «Я не слышал ничего из его творчества раньше, но помню, как включил его и был потрясен. Я помню, что подумал: «Черт возьми, это буквально мечта сэмплера».